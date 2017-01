Aforisma, Master in Business Management: paga solo chi trova lavoro

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 15:40

Aforisma Business School, per festeggiare i suoi 20 anni di attività, pubblica un Bando speciale per la partecipazione alla XVIII edizione del Master in Business Management, accreditato Asfor.La Scuola seleziona 45 giovani e brillanti neolaureati ai quali proporre un contratto di partecipazione, unico nel suo genere: solo coloro che al termine del percorso formativo troveranno lavoro pagheranno l’intera quota di partecipazione al Master.Possono presentare domanda tutti i laureati in qualsiasi disciplina (triennale, magistrale), con un’età massima di 26 anni al momento della presentazione della domanda, inoccupati o disoccupati, disposti alla mobilità geografica.La domanda di ammissione alle selezioni, disponibile sul sito www.aforisma.org o che si può richiedere chiamando allo 0832/217879, dovrà essere trasmessa, unitamente al curriculum vitae, entro le ore 13.00 del 19 gennaio 2017, via e-mail all’indirizzo selezione@aforisma.org, oppure brevi mano presso la sede della Scuola in via Umbria -19 a Lecce.Le selezioni si terranno il 24 gennaio 2017 e consistono in: test psico – attitudinali; prova di assessment (o problem solving, per la quale non sono richieste competenze tecniche specifiche); colloquio attitudinale e motivazionale. Il Master, che prenderà avvio a febbraio, ha una durata di 1370 ore (690 ore d’aula e 680 di stage). A conclusione della prima fase d’aula dedicata al General Management, gli allievi si dividono nelle aule di specializzazione in Amministrazione, Finanza & Controllo di Gestione, Gestione delle Risorse Umane & Organizzazione, Marketing & Communication Management per poi sviluppare, nuovamente insieme e a competenze integrate, il caso aziendale di Project Work.Lo stage, da svolgere in aziende nazionali e società di consulenza scelte in base alla coerenza fra i progetti da loro proposti e gli obiettivi formativi del programma, mette gli allievi in condizione di partecipare attivamente alla vita reale dell’azienda. Gli stage svolti fuori dalla Regione Puglia sono retribuiti, per legge, con una indennità di partecipazione non inferiore a 400,00 euro lordi mensili. L’importo dell’indennità varia da Regione a Regione, in base alle normative locali.Per maggiori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Deborah De Nigris o il dott. Gianluca Greco, al numero 0832/217879.