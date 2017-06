Agrigento, difende una donna da apprezzamenti pesanti: accoltellato e ucciso davanti al pub

Un ventiduenne, Marco Vinci, bracciante agricolo di Canicattì (Ag), è morto dopo essere stato accoltellato davanti ad un pub del paese. Il giovane, nella tarda serata di ieri, aveva preso le difese di un'insegnante di 38 anni che era in sua compagnia. Troppi gli apprezzamenti, anche pesanti, che un trentaquattrenne, Daniele Lodato, stava rivolgendo alla donna. Sarebbe così nata una lite fra i due uomini. Ed è durante questo scontro che Vinci è stato accoltellato.



Il bracciante agricolo è morto durante il trasporto, con un'autoambulanza del 118, verso l'ospedale «Barone Lombardo». I carabinieri hanno ricostruito l'accaduto e hanno fermato Lodato. L'uomo, al momento, è ancora in caserma.



Lodato dopo la lite si è allontanato per procurarsi un coltello, con il quale ha poi colpito Vinci. Quest'ultimo è stato colpito da alcuni fendenti allo stomaco. Numerosi i testimoni della fase iniziale della rissa. Anche l'accoltellamento avrebbe avuto dei testimoni, che in caserma hanno verbalizzato la loro versione.

Domenica 18 Giugno 2017, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA