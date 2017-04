Martedì 18 Aprile 2017, 10:12 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2017 10:12

«Non esiste alcuno scontro tra le procure di Roma e Napoli, né tantomeno esiste un caso "procura di Napoli"». Risponde il presidente dell'Anm, Eugenio Albamonte, intervistato da Repubblica sull'inchiesta Consip sulla quale il Csm deciderà se intervenire o meno. «Qui si tratta - aggiunge - solo di un'indagine in corso a Roma a margine della vicenda Consip che servirà a capire se quelli riportati dai giornali sono errori o casi di infedeltà di un ufficiale».«I fatti in sé, se fosse dimostrata un'intenzione maliziosa da parte di quell'ufficiale, sarebbero gravi e non certo da minimizzare. Ma non coinvolgono la procura che aveva riposto fiducia nelle indagini condotte dal Noe», aggiunge, e da parte del Consiglio superiore della magistratura «non mi pare ci sia nulla da fare, il Csm si occupa dei magistrati, non della polizia giudiziaria». «A meno che il Csm non voglia fare il punto sulla segretezza delle indagini nella linea di comando della polizia», dice in riferimento al decreto di agosto 2016 che obbliga la polizia a riferire alla sua scala gerarchica: «È una norma entrata in vigore alla chetichella, che ha capovolto il rapporto di fedeltà tra polizia e procure. Prima non era possibile riferire ai superiori, se non previa autorizzazione del pm, adesso l'opposto». "È un caso che questa norma sia scritta mentre c'è l'inchiesta Consip?", gli viene chiesto. «Non sono abituato a fare dietrologia, certo che la vicenda Consip offre un'occasione importante per riflettere sui pericoli che quella norma potrebbe creare», conclude.