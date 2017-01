Mercoledì 11 Gennaio 2017, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 21:06

Un albergatore di 78 anni è stato trovatodel suo hotel, l'Esplanada. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio a Bibione. L'uomo in questi giorni di temperature sotto lo zero era solito andare a rompere ilche si formava sulla superficie dell'acqua della piscina nelle prime ore del pomeriggio. Non vedendolo rientrare, oggi il figlio è andato a cercarlo e l'ha visto, privo di vita. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il Suem. Con ogni probabilità sarà disposta l'autopsia per capire se l'uomo è caduto in acqua in seguito a un malore o si è trattato di un tragico incidente.