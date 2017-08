"Alitalia offre biglietti gratis": attenzione alla bufala online

Ciao, si tratta di una bufala non una nostra iniziativa. Qui trovi l'elenco dei nostri canali ufficiali: https://t.co/5A1KkAjv3U — Alitalia (@Alitalia) 17 agosto 2017

Domenica 20 Agosto 2017, 20:39 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 20:59

per festeggiare il proprio anniversario offrirebbe biglietti gratis compilando un breve sondaggio, ma in realtà si tratta di una bufala che ha già colpito altre compagnie aeree. "Non cliccate e non fornite i vostri dati perché potrebbero finire in mano a delinquenti senza scrupoli" avverte la polizia sulla pagina Facebook 'Una vita da social'."Vi invitiamo a desistere nella compilazione" del sondaggio "per evitare di farsi attivare abbonamenti a servizi non richiesti" spiega inoltre la polizia sulla pagina Facebook del Commissariato di Pubblica sicurezza.La stessa Alitalia è intervenuta su Twitter: "Si tratta di una bufala non una nostra iniziativa. Qui trovi l'elenco dei nostri canali ufficiali".