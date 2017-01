Peluches fatti di pellicce vere, bufera sull'azienda: il proprietario minacciato di morte

Lunedì 9 Gennaio 2017, 15:44 - Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio, 11:46

Sembrano semplici giocattoli e invece sono prodotti di lusso. Pare che questa generazione (di genitori, più che di bambini) non si accontenti del caro vecchio Cicciobello e degli orsetti dei cartoni animati e sia disposta a spendere per i balocchi una vera fortuna. Perché i peluches deluxe sono realizzati con pellicce vere di castoro, visone e coniglio, hanno la bocca in pelle di coccodrillo e un prezzo che va dagli 800 ai 1800 euro. Gli animalisti si indignano mentre i fan del genere fanno ironia e provocazioni: scuoiamo animali per scarpe, borse e capispalla e non possiamo farlo per realizzare giocattoli? In realtà, tante associazioni obiettano soprattutto l’idea di consegnare un animale morto nelle mani dei più piccoli.Ma l’azienda incriminata, Histoires de bêtes, non si lascia intenerire e anzi, nello slogan, alza il volume proprio su questo aspetto: «Peluches d’eccezione con un supplemento di anima e dolcezza». Poi, sul sito ufficiale, spiega che comprende le ragioni di quanti sostengono la politica dell’eco a difesa degli animali ma replica raccontando come i tradizionali peluches, in realtà, provengano dal business del petrolio. Di conseguenza, scrivono, «ha più senso» sostenere i materiali naturali. Ma il popolo della rete si è sollevato con una petizione ha già raccolto 10mila firme. Tuttavia, alcuni non si sono limitati ad una pacifica sommossa e sono passati alle maniere forti. Il proprietario dell’azienda, infatti, ha dichiarato di aver ricevuto minacce di morte. Mentre gli animali vengono uccisi, insomma, c’è in atto una guerra tra vere bestie.