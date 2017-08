A ottant'anni incastra le badanti: «Mi avete rubato 800 euro»

Invalido al 100%, 81 anni, è riuscito comunque a incastrare le sue badanti che gli avevano rubato 800 euro. Le due donne, ucraine, avevano nascosto i soldi nel reggiseno e in una valigia. L'anziano residente a Giardini di Roma aveva nascosto nella camera da letto 800 euro: si è accorto che i soldi mancavano e ha subito chiamato i carabinieri della stazione di Vitinia. L’uomo aveva assunto la settimana prima le due donne, 42 e 47 anni: avevano inserito un annuncio su un giornale locale.



L'anziano qualche giorno prima aveva partecipato a un incontro con i carabinieri nella Chiesa di S. Pio nell’ambito di iniziative per sensibilizzare gli anziani sugli accorgimenti da adottare per evitare facili truffe o furti ai loro danni. E dopo aver scoprto che i soldi non c'erano più ha avuto pochi dubbi e, consapevole che il furto potesse essersi consumato solo dentro le mura domestiche, sospettando delle due badanti, ha subito allertato i carabinieri.



Dinanzi ai militari intervenuti nell’abitazione della vittima, le due badanti hanno negato il fatto: una di loro ha addirittura accusato l’anziano di aver abusato sessualmente di lei. Le condizioni fisiche del derubato erano già un’evidenza che l’accusa rivoltagli fosse strumentale e tale si è confermata anche quando la donna è stata poi sottoposta agli opportuni controlli medici presso l’Ospedale Sant’Eugenio, che hanno escluso qualsiasi tipo di abuso fisico. Le donne sono state arrestate con le accuse di rapina impropria e calunnia e trattenute in attesa del rito direttissimo, dove è stato convalidato il loro arresto.

Domenica 20 Agosto 2017, 14:55 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 16:36

