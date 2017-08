Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un prato a Fenis, a una quindicina di chilometri da Aosta. Il corpo era stato bruciato e per questo, al momento, non è stato possibile dargli un'identità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

A segnalare la presenza del corpo, vicino a un canale, è stata una persona che si trovava nella zona. Il cadavere, in base a quanto è stato possibile verificare, appartiene a un uomo giovane. Dall'esterno non sono evidenti particolari segni di violenza e - secondo quanto si è appreso - non sono neppure riconoscibili gli indumenti.





Nelle vicinanze non è stato trovato materiale utile alle indagini. In base ai primi rilievi, gli investigatori suppongono che sia stato bruciato sul posto. Alle forze dell'ordine non sono state segnalate persone scomparse nella zona. Per arrivare all'identificazione sarà da valutare lo stato dei polpastrelli (per arrivare alle impronte digitali), se non si riveleranno troppo danneggiati dalla combustione. Il corpo, trasportato nella camera mortuaria dell'Ospedale Parini di Aosta, sarà sottoposto a un esame medico legale.

Sabato 19 Agosto 2017, 16:37 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA