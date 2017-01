Arriva il gelo, muore un senzatetto

Lunedì 2 Gennaio 2017, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 12:32

Un clochard di 50 anni, forse originario dell'Est Europa, è stato trovato morto stamattina in piazza Cesare Battisti a Bari. Ad accorgersi del corpo sono stati alcuni passanti che hanno contattato il 118. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Inizialmente i soccorritori hanno ipotizzato che la causa della morte del senzatetto potesse essere il freddo, ma dai primissimi accertamenti sembra si sia trattato di un malore per pregresse patologie. Sul caso comunque sono in corso accertamenti.---Il Capodanno dei senzatetto a Napoli