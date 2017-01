Domenica 8 Gennaio 2017, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 18:32

SAN QUIRINO - È stato trovato morto nella sua camera da letto,, il 55enne di San Foca che da una settimana, bollette alla mano, si stava battendo conperché gli venisse ripristinatanella casa di via San Quirino. Qui viveva insieme a, un pitbull di appena un anno che i carabinieri di Fontanafredda hanno trovato morto.E’ stato un amico, insospettito del fatto che De Pellegrin non rispondeva al telefono, a chiamare il 112. Quando i militari dell’Arma sono arrivati attorno alle 10, la porta d’ingresso non era chiusa a chiave. Una volta salite le scale, hanno trovato padrone a cane senza vita nella camera da letto. La morte sarebbe sopraggiunta poco dopo la mezzanotte a causa del. Il 55enne aveva ripristinato, poco prima di Natale, unada affiancare a quella che utilizzava per scaldare il piano terra.