L'attesa è troppo lunga: pugni in faccia all'infermiere del Pronto Soccorso

Martedì 3 Gennaio 2017, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 12:30

MIRANO - Prima ha preso al', poi è saltato addosso a un carabiniere.tutti, sbraitava e. Un 31enne di nazionalità serba, residente a, è stato arrestato dai carabinieri dicon l'accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo ha scatenato un putiferio il giorno di Capodanno al pronto soccorso di Mirano. Domenica all'ora di pranzo si era presentato aldopo aver accusato un malore. Erama ha immediatamente. All'interno del pronto soccorso ha iniziato a inveire contro tutto e contro tutti, perdendo presto le staffe e reagendo brutalmente contro chi gli chiedeva di calmarsi. Non riusciva a stare seduto, anzi: all'inizio sembrava semplicemente molto agitato, poi ha dato in escandescenze. E quando un operatore sanbitario lo ha richiamato per l'ennesima volta, il serbo non ci ha più visto: lo ha puntato e lo ha colpito con due pugni in pieno volto...