«Voglio scendere qui, ferma l'autobus», e giù calci e pugni. Questo quanto accaduto la notte scorsa su via Prenestina, a Roma. La vittima è stato l'autista della linea 314, picchiato da un bengalese di 43 anni perché non voleva fermarsi davanti ad un bar dove l'aggressore avrebbe voluto scendere.



Il malvivente è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo Casilina, avvisati dal conducente dell'autobus che poi è stato medicato all'ospedale Vannini per le lesioni e le escoriazioni riportate. Il bengalese ha aperto il divisorio e ha picchiato l'uomo che, per evitare il peggio, ha poi deciso di assecondare l'inusuale richiesta aprendo le porte del bus. Subito dopo però ha dato l'allarme ai carabinieri che sono intervenuti ed hanno arrestato il 43enne con l'accusa di violenza ad incaricato di pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio e lesioni personali.

Venerdì 30 Dicembre 2016, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 20:48

