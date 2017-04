Roma, chiude l'auto con la bimba dentro: paura alla Romanina

Lunedì 17 Aprile 2017, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di paura per una donna incinta che era andata in uno store per bambini con la figlia di 3 anni in zona Romanina, alla periferia di Roma. La donna, dopo aver sistemato la piccola sul sediolino, ha chiuso lo sportello dimenticando le chiavi all'interno e sono scattate le sicure. Ha così bloccato una pattuglia dei carabinieri in transito. Un militare ha fermato un bus in transito per prendere un martelletto che era tra gli attrezzi a disposizione del mezzo e ha rotto un finestrino dell'auto liberando la bambina. Mamma e figlia stanno bene. L'episodio, reso noto oggi, è avvenuto venerdì scorso.