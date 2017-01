Sabato 7 Gennaio 2017, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 11:31

«Seguivo le indicazioni del navigatore»: così si è giustificato un uomo di fronte a una pattuglia della polizia cantonale svizzera che lo ha fermato la scorsa notte, nei pressi di Zurigo mentre guidava contromano sull'autostrada A3L'uomo, un italiano di 60 anni residente in Germania che sarà denunciato alla magistratura, si era fidato ciecamente delle indicazioni del sistema di navigazione satellitare.La segnalazione della vettura che, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello 'Sportello dei Diritti', con tanto di roulotte al traino si stava avvicinando a Zurigo in direzione di Coira, è arrivata alle forze dell'ordine verso le 3. Gli agenti sono riusciti a fermarlo prima che provocasse un incidente, riferisce in una nota la polizia.