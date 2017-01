Mercoledì 4 Gennaio 2017, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 12:26

Un inseguimento che si è protratto per quasi 20 chilometri fra le auto della polizia stradale ed un'auto rubata con due individui a bordo.Manovre spericolate una delle quali ha messo in pericolo l'equipaggio di una pattuglia che, per tallonare i fuggitivi in zona Tiburtina, non è riuscito ad evitare un camion.L'auto della polizia è finita sotto il mezzo pesante e gli agenti fortunatamente sono riusciti a salvarsi. Tutto è accaduto intorno alle 11 di ieri sul Gran Raccordo Anulare.