Due persone sono morte stamani a Volterra (Pisa), in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 9.30. Sul posto stanno ancora operando i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni, un'auto che ha travolto tre pedoni, due dei quali sono morti.



Sono due donne, di 70 e 75 anni e parenti tra loro le vittime dell'incidente stradale avvenuto stamani nei pressi del teatro romano di Volterra. Ad investirle, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stata la figlia di una delle due che con la sua auto, una Fiat Panda, le ha travolte mentre si trovavano sul marciapiede. L'incidente ha coinvolto anche una terza persona, un uomo di 63 anni, trasferito in condizioni non gravi all'ospedale di Volterra. La dinamica è ancora al vaglio di polizia e vigili urbani e la strada in cui si è verificato l'incidente è stata transennata e chiusa al traffico. Sul posto si attende anche l'arrivo del pm di turno della procura pisana.



GESTO VOLONTARIO? - Un testimone ha raccontato che l'automobilista avrebbe investito le due donne volontariamente. La donna, cinquantenne,figlia di una delle due vittime, da tempo è in cura presso la locale Asl per problemi psichiatrici. Soffrirebbe di manie di persecuzione. Dopo l'incidente, è stata ricoverata in stato di shock all'ospedale ed è piantonata dalla polizia, anche se a suo carico al momento non ci sarebbe alcun provvedimento, in attesa della decisione del pm di turno Aldo Mantovani. La donna, stando alle prime informazioni, avrebbe ritenuto le due anziane donne 'causa dei suoi problemì

Lunedì 9 Gennaio 2017, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA