Autostrade, dalle 22 rischio disagi per lo sciopero dei casellanti

«Rischio bollino nero sulla rete di Autostrade per l'Italia a causa dello sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Sla. In particolare, potranno verificarsi disagi e code ai caselli dalle 22 di lunedì 17 aprile alle 22 di martedì 18 aprile per la protesta indetta dalle rappresentanze sindacali. Autostrade per l'Italia informa che durante lo sciopero i varchi con pagamento solo manuale potranno essere chiusi per l'assenza degli esattori mentre rimarranno regolarmente aperti i varchi con cassa automatica e quelli riservati ai clienti Telepass. Saranno comunque garantiti i servizi di assistenza al cliente, con la presenza di personale della Viabilità di Autostrade per l'Italia e il funzionamento degli impianti per il pagamento del pedaggio che, si ricorda, è dovuto per legge». Così in una nota Autostrade per l'Italia.



«I gestori della rete autostradale potrebbero evitare disagi e tutelare la sicurezza del cittadino lasciando aperti i varchi al casello, anteponendo la sicurezza agli incassi». È quanto chiede la Filt Cgil in merito allo sciopero di tutti gli addetti delle autostrade da lunche scatterà lustasera alle 22 fino alla stessa ora di domani, spiegando che «il sindacato da parte sua ha rispettato le regole di proclamazione dello sciopero ed escluso tutti gli addetti preposti alla sicurezza della strada». «Nessun pagamento - sottolinea la Federazione dei Trasporti della Cgil - è dovuto in caso di passaggio al varco aperto e qualsiasi lettera di pagamento è illegittima, cosi come l'uso della telecamera per verificare chi passa con le barriere aperte durante lo sciopero». «Dove ci fossero disagi - evidenzia infine la Filt - non prendiamocela con il sindacato ed i lavoratori, a cui invece andrebbe espressa solidarietà, ma con le concessionarie che, anche contro il parere del Ministero dei Trasporti, stanno in alcuni casi unilateralmente levando il personale al casello, pensando che con l'automazione si possa fare tutto, con più guadagni, taglio del personale e meno sicurezza per gli automobilisti».

