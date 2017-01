Sabato 7 Gennaio 2017, 17:20 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 22:00

AZZANO DECIMO - Un tremendo scontro fra una moto Ducati e un furgone Renault nel tardo pomeriggio ad Azzano Decimo in via Nuova di Corva e il giovane centauro è morto poco dopo per la gravità delle lesioni. Era stato subito soccorso dal Suem ma non c'è stato nulla da fareLo schianto è avvenuto poco prima delle 17: la vittima è un giovane del posto che aveva compiuto 27 anni da poco più di un mese,, originario di San Vito al T. (Pn). Sarebbe morto durante il trasporto in ospedale.