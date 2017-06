Violenza, bambino accusa l'ex presidente del Tribunale per i diritti del malato

Domenica 18 Giugno 2017, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 16:38

Ha confermato la violenza sessuale subita il 19 febbraio in auto a Lanciano. In audizione protetta è stato sentito il bambino di 12 anni dal cui racconto, fatto ai genitori, è poi scaturita la denuncia che il 2 maggio ha portato in carcere Nicola Di Pasquale (69), presidente del Tribunale per i diritti del malato di Lanciano. L’uomo, di Santa Maria Imbaro, era presente al racconto fatto dal ragazzo.L’esito dell’interrogatorio ha portato a positive considerazioni della procura, rappresentata dal pm Rosaria Vecchi, e la parte offesa, patrocinata dall’avvocato Augusto La Morgia che come perito aveva Silvia Mastromattei. «Confermato appieno l‘impianto accusatorio - viene detto. Il ragazzo è stato bravo e puntuale». Gli avvocati difensori Mario Di Iullo e Maria Grazia Piccinini, che avevano i consulenti Alessandra Campitelli e Marco Pacori, dicono invece «Racconto con ampie zone d’ombra. Attendiamo la trascrizione prima di decidere iniziative. L’indagato ha ascoltato con tranquillità». Di Pasquale ha sempre negato l’infamante accusa. Per l’accusa quattro mesi fa l’uomo aveva dato un passaggio al ragazzo poi si era fermato in un parcheggio dove si sarebbe consumato il contestato atto sessuale.