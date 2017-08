Barcellona, Bruno Gulotta e Luca Russo: chi sono i due italiani morti nell'attentato

Ci sono anche due vittime italiane nella strage di Barcellona, dove un furgone ha travolto la folla sulla Rambla. Uno dei morti è Bruno Gulotta, 35 anni, residente a Legnano, in Lombardia, che era in vacanza nella città catalana con la moglie e i due figli piccoli (un bimbo di sei anni e una bimba di sette mesi). Gulotta al momento dell'attacco si trovava sulla Rambla ed è rimasto ucciso dal furgone killer che è piombato sulla folla provocando almeno 13 morti.



La seconda vittima italiana è invece Luca Russo, che era a Barcellona insieme alla fidanzata, rimasta ferita ma non in gravi condizioni.



Pino Bruno, collega di lavoro di Bruno Gulotta, ha dato conferma della notizia della morte del giovane postando una foto di tutto il team di lavoro: «Purtroppo è vero. Il nostro carissimo amico e collega Bruno Gulotta, responsabile del marketing e delle vendite di Tom's Hardware Italia, è stato ucciso ieri a Barcellona dai terroristi. Alla compagna Martina e ai due figlioletti di Bruno vanno il nostro affetto e la nostra solidarietà».



Pino Bruno racconta di aver parlato con la moglie di Gulotta, la 28enne Martina, la quale gli ha spiegato come il 35enne avesse fatto appena in tempo a mettere in salvo i figli prima di essere ucciso: «Stavano passeggiando sulle Ramblas con i due figli, Aria, di 7 mesi, nel passeggino, e Alessandro, di 6 anni, che il padre teneva per mano. Il van è arrivato all'improvviso. Tutti d'istinto si sono chinati, come a proteggersi». Gulotta si è messo davanti ai figli, ed è stato travolto.



Anche il sindaco di Legnano, Giambattista Fratus, ha confermato in una conferenza stampa la morte di Gulotta:

Nessuna conferma ufficiale dalla Farnesina, ma è sicuro che il nostro concittadino è morto» .



All'ambasciata italiana in Spagna risulta inoltre che tre connazionali sono rimasti feriti nell'attentato a Barcellona. Lo ha detto a "6 su Radio 1" l'ambasciatore a Madrid Stefano Sannino. Due dei tre sono già stati dimessi, mentre il terzo è in ospedale con alcune fratture.



Nella notte hanno lavorato diverse equipe di medici forensi per le autopsie e l'identificazione delle vittime dell'attacco della Rambla, come ha riferito la Generalitat. I medici dell'Istituto di medicina legale e scienze forensi del Ministero della giustizia lavorano all'identificazione dei corpi arrivati nella Ciudad de la Justicia.

Venerdì 18 Agosto 2017, 01:23 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 17:33

