Attentato a Barcellona, raccolta fondi per la famiglia di Gulotta

Venerdì 18 Agosto 2017, 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il dolore sarà a lungo incurabile, ma da subito abbiamo sentito un'altra pressante urgenza: aiutare chi è rimasto solo».Così lo staff di Tom's Hardware, dove lavorava Bruno Gulotta, comunica di aver aperto un conto su PayPal per raccogliere donazioni per la famiglia del collega morto ieri nell'attentato di Barcellona.«Martina e i suoi due figli, piccolissimi, devono affrontare una perdita indescrivibile. Forse - si legge sul sito aziendale - non possiamo aiutarli ad affrontare il dolore, ma possiamo e vogliamo aiutarli a rendere un pò meno pesante questo tremendo fardello. E chiediamo a tutti voi di aiutarci ad aiutarli».«Il denaro servirà a Martina e ai bambini per ripartire e incamminarsi su una strada che, temiamo, non potrà che essere una lunga e faticosa salita. Cercheremo di essere accanto a loro in ogni modo, e crediamo che questo - scrivono i colleghi di Gulotta - sia uno dei modi migliori e più concreti di farlo»