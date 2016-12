Una donna di 83 anni, Angela Pietrantonio, è stata trovata morta in casa, a Valenzano, con una ferita d'arma da taglio alla gola. Un omicidio sul quale indagano i carabinieri che stanno ascoltando il figlio della donna, un uomo di 52 anni, condotto in caserma. La donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Bari, 57.

Giovedì 22 Dicembre 2016, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 21:15

