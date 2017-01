Dopo l'influenza il campo di battaglia di germi e batteri rimane tutto lì. In casa. Ecco perché serve una pulizia più accurata che sia quasi una sorta di disinfezione casalinga e che ci aiuti a liberare le stanze dal rischio di contagio.

Intanto ricordiamo una regola facile facile: i fazzoletti monouso vanno smaltiti al più presto senza lasciarli in giro perché sopra ci sono dei microrganismi che possono migrare dappertutto. Se lo starnuto arriva all’improvviso, ecco il suggerimento dei ricercatori della Otago University: coprirsi la bocca e il naso con il gomito piegato. Nei casi in cui il contatto con gli altri sia molto frequente, si può indossare una mascherina che protegge bocca e naso.



Anche se fa freddo, è importante garantire un buon ricambio dell’aria. La disinfezione del bagno e della cucina sono fondamentali. Per prima cosa, bisogna disinfettare le maniglie, sia quella della porta che quelle della finestra e poi i rubinetti: sono gli oggetti che tutti necessariamente toccano e quindi quelle da cui è più facile avere una trasmissione di infezioni. Si può usare un mix di acqua, alcol, aceto e oli essenziali: l’aceto è una sostanza acida che scioglie lo sporco ed è l’ideale per disinfettare in modo naturale. Lo si può usare al posto della candeggina con il vantaggio che è anche biodegradabile oltre che economico. Purtroppo, però, non uccide i batteri più pericolosi come lo stafilococco. Per una corretta disinfezione casalinga, meglio utilizzare i comuni detergenti a base di ipoclorito di sodio al 5% perché hanno una concentrazione di sodio tale che deterge ed elimina i batteri. E ancora.



Meglio adoperare le asciugamani in carta monouso oppure se si preferiscono quelle in tessuto meglio averne uno personale in modo da non utilizzare quello della persona ammalata. Stesse precauzioni per lo spazzolino da denti che essendo stato in bocca ha catturato gran parte di germi e batteri. Oltre a pulirli come si deve tenendoli per un buon tempo sotto il getto dell’acqua corrente calda, è bene evitare che siano conservati l’uno vicino all’altro e che, magari, si tocchino.

La cucina è la stanza dove si socializza di più e come il bagno ha molte superfici di condivisione come il tavolo e le sedie. Gli stessi prodotti a base di ipoclorito di sodio usati per il bagno vanno bene anche per disinfettare le superfici di lavoro e gli elettrodomestici della cucina. Sarebbe bene pulire ogni giorno i rubinetti e le maniglie del frigorifero, del forno, dei pensili, della lavastoviglie e dei bidoni della spazzatura. I piani di lavoro e il lavello vanno disinfettati più volte al giorno soprattutto se ci è stata appoggiata la carne cruda. Se il lavandino è pieno di piatti sporchi in cui hanno mangiato le persone influenzate, meglio caricarli nella lavastoviglie che garantisce un'ottima azione disinfettante grazie alle alte temperature raggiunte nelle fasi di lavaggio e risciacquo.



Virus e batteri si piazzano poi anche su maniglie, interruttori della luce e i comodini. Le federe dovrebbero essere lavate ogni giorno perché vi si depositano la bava della bocca, il make-up e le cellule morte della pelle.

Quando si starnutisce o si tossisce, i batteri migrano appoggiandosi sulle superfici dei mobili e sui pavimenti. Ecco perché è meglio usare panni umidi. Per disinfettare a fondo i pavimenti, poi, l’ideale sarebbe una scopa a vapore che raggiunga i 200° C che è la temperatura necessaria per uccidere i batteri. Infine tocca a tlecomandi, interruttori della luce, maniglie di porte, mobili e cassetti e poltrone.

Martedì 10 Gennaio 2017, 13:47 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 13:52

