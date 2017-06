Bianca Atzei e Biaggi mano nella mano: «Stammi vicino e tutto si aggiusterà»

«Stammi vicino e ogni cosa vedrai che col tempo tutto si aggiusterà» Vasco Rossi #ioete #forzamax #loveyou #maiarrendersi: è il post pubblicato oggi da Bianca Atzei insieme alla foto della sua mano intrecciata a quella del fidanzato Max Biaggi, ancora ricoverato dopo il grave incidente in moto sul circuito Sagittario di Latina il 9 giugno scorso.



«Max Biaggi - avevano comunicato dall'ospedale San Camillo nel giorno dell'incidente - è sempre stato cosciente: ha fratture multiple e guarirà in 30 giorni». Nel bollettino del 12 giugno i medici avevano ribadito la prognosi riservata specificando: «I parametri vitali sono nei limiti della norma. Il paziente, collaborativo e partecipe, viene sottoposto a fisioterapia respiratoria e a cicli di ventilazione non invasiva con beneficio complessivo».

Pochi giorni fa era stata sempre Bianca Atzei ad aggiornare i tanti fan sullo stato di salute di Biaggi con un post, accompagnato da un cuoricino e da un'ancora: «Scusate se in questi giorni non vi ho dato notizie, so e capisco quanto ci tenete ad essere informati. Io, in questo momento, sto cercando di tenere le mie energie per lui dandogli positività. Dopo 6 giorni è stabile. Il mio Max è resistente e forte. Ho fiducia. Ho speranza. Io ci credo in lui e credo che la sua sfida più grande ora sia psicologica. E voi lo state aiutando tanto con il vostro affetto. Grazie a chi gli sta vicino e gli scrive ogni giorno. Max è la parte migliore di me. Un abbraccio #forzamax #loveyou»

