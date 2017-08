Ladre a caccia di portafogli. Scoperte, sputano addosso ai cittadini

LEGGI ANCHE

VENEZIA - Anche ieri erano tante, anzi tantissime. Anche in, pronte ad(di solito quelli muniti di contanti e soprattutto più ingenui) appena scesi dal treno per visitaredue o tre giorni. Legiovanissime, di origini bosniache e provenienti dai campi nomadi di Milano e Roma, non danno tregua e anche questo fine settimana ieri per loro è stata una giornata frustrante, braccate e disturbate com'erano daiche hanno fatto fallire diversi colpi.Ormai le ladre cominciano a dare segni di cedimento e, ogni volta che vengono sorprese o anche solo notate e fotografate si fanno, offendendo chi le riconosce e addirittura. Solo sabato, si sono verificati due episodi. Il primo riguarda una ragazza che si aggirava tra le calli ed ha riempito di offese l'uomo che l'aveva riconosciuta. Il video, girato a Castello, è stato visto in rete da migliaia di persone. Il secondo episodio riguarda un'altra borseggiatrice intercettata dopo una segnalazione da unaalla fermata di Sant'Angelo, che ha reagito anch'essa in malo modo...