Roma, calci e pugni alla compagna davanti ai figli: arrestato

Momenti di violenza ieri pomeriggio in un piazzale vicino all'ex ippodromo di Tor di Valle. Ieri pomeriggio, Mariana (nome di fantasia), quando ha visto il suo compagno, col quale divide una roulotte insieme ai 5 figli, ubriaco scagliare suppellettili contro i bambini, è intervenuta e lui, un macedone di 38 anni, le ha lanciato contro una bottiglia di vetro. La donna ha schivato la bottiglia e ha provato a rifugiarsi nella roulotte insieme ai figli. L'uomo è però riuscito ad aprire la porta e, dopo aver afferrato la compagna per i capelli, l'ha trascinata nel piazzale dove le ha sferrato alcuni calci. Nonostante le botte la donna è nuovamente fuggita nella roulotte riuscendo questa volta a chiudere bene la porta. A quel punto l'uomo ha sfogato la sua furia contro il caravan spaccando tutte le vetrate.



Gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Romanina, sono intervenuti in pochissimo tempo a seguito delle numerose segnalazioni giunte al 112. I poliziotti, dopo aver bloccato l'uomo, hanno accompagnato la donna in ospedale, dove le sono state diagnosticate diverse contusioni all'addome, alle spalle e al costato. L'uomo, grazie anche alla dettagliata denuncia sporta dalla convivente, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e si trova ora nella carcere di Regina Coeli.

Venerdì 6 Gennaio 2017, 14:38 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 14:41

