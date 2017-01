Brinda all'anno nuovo e poi muore d'infarto al veglione nell'agriturismo

Domenica 1 Gennaio 2017, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 13:38

PORPETTO (Udine) -all'anno nuovo e poid'alorganizzato in undi; un brutto inizio 2017 per la famiglia di un uomo di, che ieri, sabato 31 dicembre, sera aveva raggiunto un piccolo locale del vicino comune di, l'agriturismo "", dove si teneva la festa di Capodanno. Con lui c'erano alcuni amici del paese.Tutto è andato bene, anche il brindisi di mezzanotte, con lo scambio die la voglia di stare insieme per salutare il 2017 tra piatti tipici e bevande calde. Poi, però, l'uomo, 74 anni, si è sentito improvvisamente mancare: si è accasciato a terra e non ha più ripreso i sensi. Gli amici che erano con lui hanno cercato di destarlo e hanno chiamato subito il 118 ma per Albino Di Giusto, un uomo molto conosciuto e amato in questa zona della Bassa Friulana, non c'è stato nulla da fare. Il friulano è deceduto sul posto, stroncato con ogni probabilità da un. Ottenuto il nulla osta da parte dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la sua salma è stata rimossa e portata in cella mortuaria, a disposizione dei familiari.a Porpetto e a Torviscosa per la morte del 74enne avvenuta nelle prime ore di oggi, domenica primo gennaio 2017, intorno alle 2.