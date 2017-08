Evacuata dai vigili del fuoco, questa mattina, la sede della Cgil di Terni, in via San Procolo, dopo che alcuni dipendenti hanno avvertito delle irritazioni alle vie respiratorie. Sul posto è intervenuto anche il nucleo Nbcr, oltre che personale dell'Asl. In particolare - secondo quanto riferiscono i pompieri - i lavoratori hanno avvertito un leggero bruciore alla gola. Si ipotizza un malfunzionamento all'impianto di condizionamento, ma le strumentazioni dei vigili non hanno rilevato anomalie né sostanze estranee. Non è stata rilevata neanche alcuna perdita di gas. I vigili sono ancora sul posto con il tecnico dell'impianto di condizionamento per verificarne l'efficienza.

Lunedì 21 Agosto 2017, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 16:44

