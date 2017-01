Sopralluogo, stamani, della squadra mobile di Massa per cercare la testa del cadavere di un uomo, privo anche di un braccio, parte del bacino e delle gambe, che è stato ritrovato il 29 dicembre 2016 sul monte Sagro, nelle Alpi Apuane. Le parti mutilate non sono state trovate, però dall'ispezione sono emersi nuovi dettagli sulla morte dell'uomo, vicenda su cui la polizia vuol fare chiarezza. Intanto, viene ricostruito che l'uomo secondo gli investigatori ha percorso il sentiero numero 32 calzando un paio di scarpe, di tela, non adatte a camminare in montagna. Probabilmente secondo quanto ipotizza la squadra mobile è scivolato nel dirupo quindi, ferito, è morto, anche per il freddo. Inoltre, nel luogo del ritrovamento dei resti sono stati trovati oggetti non notati nei primi sopralluoghi e che appartengono sicuramente all'uomo. In tasca l'uomo aveva un biglietto, scritto a mano, in cui gli inquirenti hanno riconosciuto l'indirizzo della diocesi di Pisa e le coordinate per raggiungere Tolosa. L'autopsia, disposta dall'autorità giudiziaria, verrà eseguita la prossima settimana alla medicina legale di Pisa.

