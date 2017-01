Questa mattina, poco dopo le 8, i carabinieri della Compagnia di Firenze sono intervenuti nel giardino sito tra Lungarno Santa Rosa e le mura di San Frediano poiché dei passanti hanno segnalato la presenza di una persona priva di vita. L'uomo, un polacco senzatetto classe '68, è morto per assideramento. Non aveva documenti al seguito ed è stato riconosciuto da un altro senzatetto. La salma è stata trasportata a medicina legale per esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria. Sale così il bilancio delle vittime.

Venerdì 6 Gennaio 2017, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 7 Gennaio, 11:29

Il gelo è stata stata la causa della prima tragedia in Campania: un senzatetto, padre di tre figli, è morto in Irpinia . Un altro clochard è morto ad Aversa, nel Casertano. Due le vittime tra Puglia e Sicilia. In particolare ad Altamura, provincaia di Bari, per una donna di 49 una caduta sul ghiaccio è risultata fatale, mentre a Messina un romeno di 46 anni è stato trovato morto in un immobile abbandonato.L'allerta prosegue in sette regioni. Nevica ormai da 24 ore in quasi tutta la Basilicata, dove i problemi principali sono causati dal vento di burrasca e dal ghiaccio presente sulla maggior parte delle strade. La notte scorsa in molte zone della provincia di Potenza le temperature sono scese anche oltre i -10 gradi e stamani sta nevicando anche sulla costa jonica lucana. Da ieri mattina sono imbiancati i rioni Sassi di Matera.