Emergenza al canile, 300 cani isolati sotto la neve: «Nessuno ci aiuta, moriranno» | Video

Sabato 7 Gennaio 2017, 21:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, in provincia di Taranto. Su Facebook è stato lanciato un appello per aiutare gli oltre 300 cani bloccati dalla neve. Sembra che nessuno si sia adoperato per andare in soccorso degli animali."Trecento cani immersi nella neve e nessuno sta facendo niente... Abbiamo bisogno di mezzi per spalare la neve, aiutateci", spiegano nell'ultimo video di questa sera annunciando che se sarà trovato un solo cane morto verrà sporta denuncia contro l'amministrazione comunale.