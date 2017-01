Capodanno a Roma, festa al Circo Massimo: brindisi per il 2017 con il sindaco Raggi

Domenica 1 Gennaio 2017, 01:51 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 13:00

Virginia Raggi ha dato il benvenuto al nuovo anno sul palco del Circo Massimo, dove la sindaca di Roma ha brindato insieme a turisti e romani che si sono dati appuntamento nel cuore della Capitale per festeggiare il Capodanno.La prima cittadina, insieme con il vicesindaco Luca Bergamo, è arrivata in piazza intorno alle 23:30 per assistere agli spettacoli insieme con la platea giunta al Circo Massimo. Successivamente è salita sul palco per il tradizionale brindisi di buon anno. In un breve discorso ha voluto anche ricordare Debora e Aurora, mamma e figlia di 8 anni morte in seguito al crollo della loro casa ad Acilia.«Auguri Roma, benvenuti alla Festa di Roma del 2017. Sono emozionata di essere qui con voi a festeggiare questo capodanno per un 2017 che sia migliore del 2016 che è stato difficile, ma noi siamo qui e voi siete qui. Questa è la prova che la città di Roma può, vuole e deve rinascere», ha detto Raggi, dal palco del Circo Massimo, dove ha brindato all'inizio del nuovo anno. «Vi abbraccio e vi auguro una splendida serata e di rivedervi alla festa sui ponti - l'auspicio della prima cittadina -. Un pensiero deve andare alla famiglia che è stata sconvolta (dal crollo della palazzina, ndr) e Roma si stringe attorno a loro».