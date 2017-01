Mercoledì 4 Gennaio 2017, 09:47 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 10:35

ROMA Da quella chat riservata sono passati tutti gli atti della giunta capitolina dal 7 luglio, giorno in cui si è insediata, al 16 dicembre, data dell'arresto di Raffaele Marra. Adesso le conversazioni dei Quattro amici al bar, i gruppo whatapp con quattro partecipanti: Virginia Raggi, Daniele Frongia, ancora vice sindaco, Raffaele Marra, braccio destro della sindaca, e Salvatore Romeo, il funzionario comunale elevato a capo della segreteria dalla Raggi, sono finite agli atti dell'inchiesta su Marra, arrestato per corruzione. Oggi potrebbero essere depositate al Tribunale del Riesame, che dovrà esaminare la posizione dell'ex numero uno del personale in Campidoglio.La chat di contatti continui, nella quale i quattro si scambiavano idee e commenti, è stata acquisita dal telefonino sequestrato al momento dell'arresto a Marra. Ed è lo stesso ex braccio destro del sindaco adesso a chiederne il deposito al Tribunale del Riesame che deve rivalutare la posizione del dirigente agli arresti. L'obiettivo del pm Barbara Zuin è evidente: dimostrare che nel passaggio tra la precedente e l'attuale amministrazione Marra ha mantenuto ed esteso il proprio potere. E che dunque il costruttore Scarpellini, che gli avrebbe dato 367mila euro per acquistare un appartamento, aveva tutto l'interesse a mantenere aperto il rapporto con un funzionario del suo livello. Ma da quelle conversazioni, allo studio della procura come l'enorme mole di documenti sequestrati a Marra, sarebbero emersi altri aspetti sull'amministrazione capitolina e sulle nomine firmate dalla Raggi, al centro di un'altra inchiesta che potrebbe vedere direttamente coinvolta la stessa sindaca.Intanto, è alle battute conclusive lo scontro davanti al tribunale civile sulla validità del contratto firmato dai consiglieri comunali romani e dallo stesso sindaco Raggi in vista della candidatura. Il prossimo 13 gennaio la prima sezione entrerà nel merito del ricorso presentato dall'avvocato Venerando Monello e sostenuto dalla senatrice Monica Cirinnà e dalla deputata Stefania Bianchi. Ma l'elemento che fa riflettere, e potrebbe accendere ulteriormente le tensioni interne ai Pentastellati, è che le due memorie conclusive presentate da un lato dagli avvocati del sindaco di Roma Virginia Raggi e dall'altra da quelli di Beppe Grillo in quanto leader del Movimento, hanno posizioni ben diverse tra loro. La prima, infatti, accetta come ipotesi l'idea che nessun attivista ha mai dichiarato in pubblico: l'accordo che prevede una penale da 150mila euro per chi non si attiene alle decisioni del Movimento e obbliga alle dimissioni chi viene indagato potrebbe essere nullo: «In virtù del noto principio quod nullum est nullum producit effectum - si legge nella memoria - l'eventuale dichiarazione di nullità del codice di comportamento accerterebbe in automatico l'inesistenza ex tunc di qualsivoglia obbligo in capo a Virginia Raggi».Al contrario i legali di Grillo spiegano, nella loro memoria, che al suo movimento devono essere applicate, «le prerogative che l'articolo 49 riconosce ai partiti politici», sebbene pubblicamente il leader non abbia mai ammesso che i Cinque stelle sono un partito come gli altri neppure nelle forme. Sebbene nel contratto sia riportato alla voce «Sanzioni», il comico genovese dice che il dovere di dimissioni in seguito all'avviso di garanzia, ora rivisto nell'attuale codice etico appena messo ai voti, è solo «etico». E in ogni caso ribadisce che il risarcimento danni per chiunque violi il contratto, ovvero codice etico, è invece perfettamente esigibile. Dunque, a meno di un intervento da parte del tribunale, resterà valido anche dopo il nuovo regolamento: «Non è prevista alcuna penale, ma solo una pretedeterminazione economica - scrivono i legali - di un possibile danno all'immagine che potrebbe subire il Movimento 5 Stelle da condotte colpose o dolose dei candidati, commisurata all'importanza della competizione elettorale». Se anche il tribunale dovesse annullare questo accordo, la preoccupazione resta, dice l'avvocato Monello: «Il nuovo regolamento che hanno appena approvato è comunque incostituzionale e pericoloso, non è chiaro quale assemblea l'abbia votato, Grillo l'ha scritto da solo e sarà applicato anche agli assessori che non aderiscono ai Cinque stelle».