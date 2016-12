Mercoledì 28 Dicembre 2016, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 12:39

Accusa un malore, cade nel camino e muore carbonizzato. La tragedia si è consumata ieri mattina alla periferia di Cassino, dove un uomo di cinquantasei anni, Bruno Valente, per cause ancora in via di accertamento, ha accusato un malore ed rimasto carbonizzato dalle fiamme del camino di casa. Sul posto i carabinieri e il 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.Sgomento e incredulità nella frazione Sant’Angelo in Theodicedi Cassino.