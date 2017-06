Sabato 17 Giugno 2017, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 18 Giugno, 16:44

TREVISO - Tragedia nel tardo pomeriggio di sabato: un ragazzo di 16 anni è annegato davanti gli occhi degli amici dopo aver fatto il bagno nellaL'allarme è stato dato dagli amici che non lo hannopiù visto riaffiorare dopo un tuffo. Non si conoscono le generalità della vittima: sarebbe comunque un ragazzo, classe 2001, originario del Senegal, che pare non sapesse nuotare.