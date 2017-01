Martedì 10 Gennaio 2017, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 08:49

Sono circa una quindicina le scosse di magnitudo non inferiore a 2 che dalla serata di ieri fino all'alba di oggi si sono alternate in Centro Italia, nelle aree già colpite dai devastanti terremoti degli scorsi mesi. Nessuna di queste, tuttavia, ha fortunatamente superato la magnitudo 3, consentendo alla popolazione di passare una notte di sonni tranquilli.Le scosse più forti della notte sono state rilevate in provincia di Macerata. La prima, di magnitudo 2.7, è stata registrata alle 3:13 con un ipocentro a 13 km di profondità e un epicentro compreso tra i comuni di Visso e Ussita. Meno di un'ora più tardi una nuova scossa, di magnitudo 2.6, è stata registrata a poca distanza: l'epicentro compreso tra i comuni di Fiastra e Fiordimonte.