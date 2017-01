Boom dei cervelli in fuga negli ultimi 10 anni. Gli italiani che vivono all'estero, alla data del primo gennaio 2016, sono 4,8 milioni; rispetto al primo gennaio del 2006, quando risultano essere 3,1 milioni, sono aumentati del 54,9%. L'identikit delle persone che hanno lasciato il belpaese non ha sesso (uomini e donne sono quasi fifty-fifty), non ha età (la distribuzione è omogenea tra le quattro fasce), ed è difficile da individuare per tipologia di famiglia (single, in coppia, con o senza figli non fa differenza). L'unica caratteristica distintiva è il titolo di studio: chi ha deciso di uscire dai confini nazionali, in 9 casi su 10, è munito di una laurea. Il profilo dell'Italiano emigrato è stato ottenuto dall'incrocio dei dati Istat, Censis e Aire, elaborati dall'Adnkronos. Le dichiarazioni del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, sui giovani che «è bene non avere tra i piedi» hanno portato l'assemblea di palazzo Madama a chiedere un'informativa.



Dall'identikit disegnato dal Censis nell'ultimo rapporto emerge che nella valigia, gli italiani che vanno all'estero, mettono quasi sempre un titolo di studio universitario: nell'89,5% dei casi ha una 'laurea e oltrè. Inoltre la maggior parte riesce a farne buon uso. Infatti l'89% ritiene il tipo di contratto di lavoro adeguato al titolo di studio; inoltre il tipo di impiego svolto, nel 72,2% dei casi, è permanente. Secondo i dati dell'Anagrafe italiani residente all'estero, aggiornati al primo gennaio 2016, gli iscritti all'Aire sono 4.811.163 pari al 7,9% della popolazione residente in Italia. Oltre la metà degli emigrati, pari a 2,5 milioni, risiede in Europa (53,8%), mentre più di 1,9 milioni vive in America (40,6%). La provenienza dei migranti made in Italy, nella metà dei casi (50,3%), è il mezzogiorno.



Esaminando i dati Istat sull'evoluzione degli espatri nel periodo 2005-2014 emerge che si è passati da 41.991 unità a 88.859 unità, con un incremento del 111,6%. Nello stesso periodo i rimpatri sono diminuiti del 21,6% passando da 37.326 del 2005 a 29.271 del 2014. Il saldo, cioè la differenza tra chi parte e chi torna, era negativo per 4.665 unità nel 2004 ed è arrivato a -59.588 unità nel 2014, con un incremento del 1.177,3%. Analizzando i dati raccolti si arriva alla conclusione che l'incremento degli italiani emigrati non è dato solo dall'aumento delle persone che partono, ma anche dalla riduzione di quelle che tornano.

Martedì 10 Gennaio 2017, 09:56 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 09:56

