Cervinia, funivia bloccata per il vento forte: evacuazione senza elicottero

La telecabina Plan Maison - Cime bianche laghi, nel comprensorio sciistico di Cervinia (Aosta), è bloccata a causa del vento forte. Sono in corso le operazioni di evacuazione, rese difficili dal forte vento. Si prevede che dureranno alcune ore. Circa 130 le persone intrappolate ad alta quota: ogni cabina ha 12 posti. L'impianto unisce Plan Maison, a quota 2.550 metri, a Cime Bianche Laghi (2.800 metri), da cui parte la funivia per Plateau Rosa.



«La telecabina 12 posti è ferma per un guasto. Abbiamo attivato tutte le procedure di emergenza e nessuno è in pericolo». È quanto si legge in un tweet della Cervino spa, la società che gestisce l'impianto.



A causa del vento forte, l'elicottero della Protezione civile valdostana non riesce a raggiungere la telecabina. Per questo sta raccogliendo guide alpine, uomini del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza per portarli il più vicino possibile all'impianto. La telecabina viene e vacuata dai piloni: i soccorritori stanno salendo con delle scale, per poi calarsi lungo il cavo con delle carrucole. Infine scendono sul tetto di ogni cabina, da dove calano a terra i passeggeri.



Al momento sono una cinquantina le persone già evacuate dalla telecabina di Cervinia. I soccorritori sono riusciti a calare a terra gli occupanti di quattro cabine, da dodici posti l'una, che sono stati recuperati dai gatti delle nevi e condotti fino alla stazione di Plan Maison. Da lì sono stati riportati a valle con gli impianti. Sono oltre 150 gli uomini del soccorso alpino, della guardia di finanza, della forestale, della protezione civile e dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. Sul posto anche tre ambulanze e un pullmino del 118 con cinque medici. Solo poche settimane fa si era svolta una maxi esercitazione in valle d'Aosta proprio per il recupero di persone bloccate in funivia



Per rendere più rapide le operazioni è stato chiestoanche l'intervento di Air Zermatt, la compagnia di volo svizzera responsabile del soccorso in elicottero nel Canton Vallese. Intanto guide alpine e finanzieri stanno giungendo ai piedi del Cervino da svariate località della Valle d'Aosta.

Lo scorso settembre un episodio analogo si verificò sul Monte Bianco, con la telecabina Aiguille du Midi - Punta Hellbronner, sul versante francese del Monte, dove una funivia con un centinaio di persone a bordo rimase sospesa nel vuoto per diverse ore

Le operazioni di evacuazione della telecabina a Cervinia si svolgono in uno scenario per alcuni aspetti diverso rispetto a quello della cabinovia francese 'Panoramique Mont-Blanc', dove lo scorso 8 settembre oltre 100 passeggeri erano rimasti bloccati a più di 3.400 metri di quota. In 34 avevano trascorso la notte sospesi, venendo evacuati solo dopo 18 ore, grazie all'impianto che era stato messo temporaneamente in moto. «Alcune delle cabine nell'impianto francese non sono raggiungibili da terra, quindi non si possono evacuare senza elicottero. A Cervinia la situazione è diversa, l'impianto si riesce a raggiungere dal suolo», spiega all'ANSA il maresciallo Massimiliano Giovannini, al comando della stazione di Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia. «C'è solo un punto più complicato - aggiunge - a causa di qualche salto di roccia, ma si riescono a calare le persone se sotto c'è qualcuno ad aspettarle».

Sabato 24 Dicembre 2016, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, costringendo un centinaio di persone a trascorrere la notte all'addiaccio.