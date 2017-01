Un incendio è scoppiato in un appartamento al terzo piano di una palazzina a Ciampino. Non ci sono feriti e due persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco che sono sul posto con cinque squadre con il supporto di un'autobotte e un'autoscala.



La palazzina è stata evacuata. Le fiamme che hanno coinvolto l'ultimo piano hanno provocato anche il crollo parziale della copertura.



Disagi per la viabilità vicino al luogo dell'incendio.

Giovedì 5 Gennaio 2017, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul posto diversi equipaggi dei vigili del fuoco. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. Sulle cause che hanno causato l'incendio sono in corso indagini.