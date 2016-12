Latina, furgone si schianta contro un albero: muore una donna, grave bimba di 12 anni

Sabato 31 Dicembre 2016, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 18:51

Una donna di 42 anni è morta in un cincidente stradale a Cisterna. Gravi una seconda donna e una bambina di 12 anni, trasportate in elisoccorso in due ospedali romani. Viaggiavano a bordo di un furgone Iveco Daily, di ritorno a Sezze (Latina), dopo aver fatto come tutti i giorni il mercato ortofrutticolo in un paese dei Castelli Romani, quando il mezzo ha sbandato schiantandosi contro gli alberi a bordo carreggiata. Tra le ipotesi il colpo di sonno.L'incidente è avvenuto al km 57 della via Appia in direzione Latina: sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato. La strada è stata chiusa.(foto di Luciano Sciurba)