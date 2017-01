Sabato 7 Gennaio 2017, 07:40 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 08:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTA' DI CASTELLO - L'allarme è scattato nella notte tra venerdì e sabato intorno alle due. I banditi hanno fatto saltare il bacomat della Banca Popolare di Spoleto in via Achille Grandi. Un gran botto a cui è seguito un principio di incendio dello sportello danneggiato tanto che sono dovuti arrivare sul posto i vigili del fuoco del distaccamento cittadino per spegnere le fiamme. Sull'assalto al bancomat stanno indagando i carabinieri. Ancora da valutare l'eventuale bottino e come i banditi siano entrati in azione. Le telecamere di sicurezza dela zona portrebbero dare elementi importanti per le indagini. L'intervento dei carabinieri è stato immediato perché c'era una pattuglia in zona.