Confiscato il patrimonio ai nomadi grazie alla normativa antimafia

Venerdì 6 Gennaio 2017, 17:27 - Ultimo aggiornamento: 7 Gennaio, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Si è trasformata in buona parte da sequestro a confisca la prima misura di prevenzione patrimoniale che era stata eseguita nei mesi scorsi da un team interforze di personale della Guardia di Finanza e dei Carabinieri su delega della Procura di Udine sul patrimonio di cinque soggetti di etnia nomade, tre uomini e due donne, residenti a Udine e provincia, di età compresa tra i 32 e i 38 anni. Il Tribunale di Udine, nel collegio presieduto da Angelica Di Silvestre, a latere Roberto Pecile e Luca Carboni, ha disposto la confisca di 6 delle 7 auto sequestrate allora e di 2 dei 3 immobili su cui erano stati apposti i sigilli. Il Tribunale ha applicato anche tre misure di prevenzione della sorveglianza speciale sulle quattro richieste dalla Procura.. Dopo un anno di attività di indagine congiunta che aveva fatto emergere un tenore e uno stile di vita elevato, ritenuto dagli inquirenti del tutto sproporzionato rispetto alla loro minima capacità reddituale, il Procuratore aggiunto Raffaele Tito aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale la misura ablatoria che aveva portato al sequestro. Era stata la prima applicazione della normativa antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniali (estesa dal 2011 a tutti i soggetti stabilmente dediti ad attività criminali) adottata dal Tribunale di Udine. Assunta la prima decisione in camera di consiglio in luglio, i giudici avevano fissato un’udienza per la discussione del caso nel merito.