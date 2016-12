Giovedì 22 Dicembre 2016, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 12:18

Dovranno sedersi sul banco degli imputati, per difendersi dall'accusa di peculato, i tre ex dirigenti di Atac nei confronti dei quali, ieri, è stato disposto il rinvio a giudizio. Si tratta di Gioacchino Gabbuti (ex amministratore delegato, in carica dal 2005 al 2009), di Antonio Cassano (direttore generale dal 2005 al 2012) e di Mauro Anselmi (ex sindaco del collegio sindacale di Atac Patrimonio, rimasto in carica fino al 2013).Questo quanto disposto dal gup Fabio Mostarda al termine di un'udienza durata oltre 4 ore in cui, contestualmente, è stata fissata per il prossimo 10 maggio la data di inizio del processo. Nella stessa udienza il gup ha disposto anche il rinvio a giudizio nei confronti del legale rappresentante di una società privata rimasta coinvolta nella vicenda. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2007 e il 2010, quando i 4, secondo la ricostruzione della Procura di Roma, si sarebbero appropriati di 1 milione e 62mila euro. Per farlo, secondo i pubblici ministeri Alberto Pioletti e Laura Condemi, avrebbero stipulato contratti di consulenza fittizi, ufficialmente per la valutazione del personale, con società che, dalle indagini, sono risultate intestate a prestanome.Il denaro che veniva così drenato dalle casse della municipalizzata del trasporto capitolino per poi essere dirottato su conti correnti esteri. Ed è proprio sui soldi finiti all'estero che si sono concentrate le attenzioni degli inquirenti. Dagli accertamenti, sempre secondo la Procura di Roma, è emerso che i conti correnti esteri erano riconducibili agli ex manager di Atac.A giudicare i quattro imputati, nel prossimo processo in cui si sono già costituiti parte civile sia il Comune di Roma che l'azienda Atac, saranno i giudici della VIII sezione penale del Tribunale di Roma. Al termine dell'udienza l'avvocato Enrico Maggiore, in rappresentanza di Roma Capitale, ha dichiarato: «Da tali condotte l'Amministrazione ha subito ingenti lesioni a contenuto anche economico in quanto vi è stata una vera e propria deviazione delle risorse pubbliche per scopi illeciti».