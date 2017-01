Martedì 10 Gennaio 2017, 13:55

Gli indizi raccolti in altre inchieste lasciano intendere che la vicenda di spionaggio scoperta dalla Polizia «non sia un'isolata iniziativa dei due fratelli ma che, al contrario, si collochi in un più ampio contesto dove più soggetti operano nel settore della politica e della finanza secondo le modalità» adottate da Giulio e Francesca Maria Occhionero. È quanto scrive il gip nell'ordinanza di custodia cautelare. Il riferimento è al «diretto collegamento» tra le condotte di cui i due sono accusati «ed interessi illeciti oscuri»: un collegamento «desumibile dal rinvenimento, nel corso delle indagini, di quattro caselle di posta elettronica già utilizzate per attività similari, secondo quanto emerso dalle indagini relative alla cosiddetta P4». In ogni caso, precisa il giudice, «allo stato un collegamento con altri procedimenti penali non è dimostrato».In particolare, le indagini hanno accertato che, almeno in una versione del virus utilizzato, i dati carpiti dai computer infettati venivano inviati a quattro indirizzi mail che «risultavano essere già emersi nel luglio 2011 nel corso del procedimento della cosiddetta P4», inizialmente istruito presso la procura di Napoli. Uno degli indirizzi email, viene sottolineato negli atti, «sarebbe collegato a operazioni di controllo da parte di Luigi Bisignani nei confronti dell'onorevole Papa e delle Fiamme Gialle», così come appunto emerso nell'ambito dell'indagine P4.