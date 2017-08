Dalla Spagna alla Cina: i giornali del mondo parlano dell'attentato a Barcellona

Venerdì 18 Agosto 2017, 11:32 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I siti dei quotidiani spagnoli continuano a pubblicare aggiornamenti. «I Mossos cercano Moussa Oukabir, 17 anni, come presunto autore del bombardamento di Barcellona che ha ucciso 13 persone» è l'apertura di El Mundo. «La polizia sta ancora cercando quattro terroristi per gli attacchi a Barcellona e Cambrils» scrive El Paìs. E non sono i soli. I giornali di mondo parlano dell'attentato alla Rambla che già conta 13 vittime e oltre cento feriti. E' caccia agli attentatori e i quotidiani sottolineano il lavoro della polizia. «Il dispositivo di ricerca attivato da ieri pomeriggio a Barcellona si concentra su una persona: Moussa Oukabir. Secondo le fonti della polizia, il 17enne è il principale sospetto di aver causato la morte di centinaia di persone. E' fuggito e si considera pericoloso» continua El Mundo nell'articolo.«Deadly Barcelona attack is worst in a day of violence in Spain» scrive la Cnn. Fa un dettagliato racconto sulla giornata di terrore il The Guardian mentre in Germania i giornali parlano soprattutto delle vittime tedesche. Anche sulle testate dei paesi arabi, in Cina e in Giappone sono pubblicate notizie e immagini di una giornata di violenza che ha sconvolto le anime di molti.