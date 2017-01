Manager uccisa, svolta nelle indagini: nella sua mano è stato trovato un capello

Sabato 7 Gennaio 2017, 17:20 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 19:32

Proseguono le indagini sull'omicidio dila manager di 48 anni sgozzata nell'androne di casa , a Bergamo, il 20 dicembre scorso. Nella soluzione del caso potrebbe rappresentare una svolta il capello trovato nella mano della vittima.L'esame del bulbo è al vaglio della polizia scientifica della questura orobica, che sta provvedendo a estrapolare il Dna: potrebbe anche appartenere all'assassino ma potrebbe essere anche finito per caso nella mano della donna. Continuano anche le ricerche dell'iPhone della donna, probabilmente rubato da chi l'ha uccisa.La donna, una dirigente di azienda, era stata trovata senza vita, riversa in una pozza di sangue sul pianerottolo dell'edificio di via Keplero 11, nel quartiere Colognola, dove viveva con la madre. Sarebbe stata proprio quest'ultima a trovare il corpo della figlia.