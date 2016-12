Venerdì 23 Dicembre 2016, 09:00

Le domande che tutti ora si fanno sono disarmanti nella loro banalità. Perché è scappato senza che nessuno se ne accorgesse? E c’erano i presupposti per emettere prima un provvedimento cautelare? E infine, ammesso che non ci fossero stati i presupposti, perché, come si dice in gergo, non è stato comunque «attenzionato», ovvero marcato stretto da chi stava portando avanti le indagini, almeno dopo essere stato ufficialmente indagato? Le risposte a queste domande non sono altrettanto semplici, ma che qualcosa non abbia funzionato lo decreta, se non altro, il senno di poi: Luca Materazzo non è più reperibile almeno dal fine settimana dell’Immacolata e da ieri mattina è ufficialmente latitante.Merita, allora, riannodare i fatti di questo intrigo, partendo però da quanto stabilisce la legge in materia di limitazione preventiva della libertà personale per chi è sottoposto ad indagini. Sono tre i casi previsti dalle norme italiane: rischio di ripetere il reato, rischio di inquinare le prove e pericolo di fuga.Torniamo dunque alla sera del 28 novembre. Luca Materazzo era arrivato negli uffici della Omicidi verso le dieci, senza calze, vestito in maniera trasandata e con alcune ferite alle mani. Suo fratello Vittorio era stato ucciso due ore prima, con 35 coltellate sotto il palazzo di famiglia, nel cuore del quartiere di Chiaia, mentre stava rientrando a casa. Poliziotti e inquirenti avevano subito convocato come testimoni gran parte dei Materazzo. Ma le attenzioni si erano concentrate, fin dai primi istanti, sull’ultimogenito. Giunto tra i primi in questura, infatti era stato poi l’ultimo a tornare a casa, alle sei della mattina dopo. Gli inquirenti, arrivati in viale Maria Cristina di Savoia, avevano trovato immediatamente un’ottima carta da spendere: un testimone oculare aveva assistito alla fase finale dell’aggressione tra un uomo che indossava un casco integrale e la vittima. Con una certa dose di coraggio, dopo avere visto la coltellata probabilmente mortale alla gola, il testimone aveva anche inseguito l’assassino fino a vico della Neve, una stradina buia, chiusa al traffico e abbandonata a causa di un crollo di due anni fa, alle spalle del luogo dell’omicidio. I poliziotti erano corsi in vico della Neve e avevano rintracciato una busta con alcuni vestiti, due coltelli, di cui uno insanguinato, e un casco uguale a quello descritto dal testimone. Luca, la stessa mattina del 29 novembre, poche ore dopo aver lasciato la questura ed essere rientrato a casa, era andato in commissariato a denunciare la scomparsa dal suo appartamento di un casco integrale. La circostanza aveva subito insospettito gli inquirenti. Ed era nato il fondato sospetto che, prima di procedere alla denuncia, Luca fosse tornato in vico della Neve per tentare di recuperare proprio quegli abiti insanguinati, che però erano già al sicuro negli uffici della Scientifica. Non era questo il primo chiaro tentativo di inquinare le prove? Con il senno di poi, non ci sono dubbi. E a questo punto sporge spontanea un’altra banale domanda: perché, dopo la denuncia del furto del casco, chi coordina le indagini in procura non ha più disposto di ascoltarlo, né il giorno stesso né nei giorni successivi?Che il grande e unico sospettato di avere ucciso Vittorio fosse il 24enne rimasto in difficoltà economiche dopo la morte, più che misteriosa, del padre Lucio, lo si è apprende il primo dicembre, il giorno antecedente i funerali del fratello. Luca viene ufficialmente indagato dai procuratori Nunzio Fragliasso e Luigi Frunzio, titolari dell’inchiesta. Un atto indispensabile per procedere agli esami sui reperti ritrovati in vico della Neve e appartenuti con certezza all’assassino. Gli uomini della scientifica, coordinati dall’esperta Fabiola Mancone, iniziano i complessi e delicati esami del Dna, che richiedono alcuni giorni per essere portati a termine, come si conviene per acquisire una prova in grado di reggere in tutti i gradi di giudizio. La cosiddetta pistola fumante.Altri indizi che portavano a Luca però non mancavano. Primo fra tutti, i racconti di alcuni amici di Vittorio, raccolti in esclusiva dalla nostra giornalista Maria Chiara Aulisio, poi confermati anche agli inquirenti. La vittima aveva, in più occasioni, manifestato la paura di essere ucciso dal fratello Luca. Il motivo era da ricercare nella morte del padre Lucio, avvenuta nel 2013. Il patriarca dei Materazzo era stato trovato senza vita nel suo appartamento dello stesso palazzo di viale Maria Cristina di Savoia, dove abitava con la nuova compagna e il figlio minore, l‘unico non sposato. Morte naturale, aveva stabilito il referto del medico, stilato da uno dei mariti delle sorelle Materazzo. Vittorio però aveva molti sospetti: credeva che il padre fosse stato ucciso. Aveva condotto un’indagine privata ed era andato anche in procura a presentare una denuncia. Il caso infatti è stato riaperto in questi ultimi giorni. E la nuova inchiesta potrebbe portare ad ulteriori colpi di scena in questo giallo che sembra essere ancora all’inizio.Dal primo dicembre, sempre a rigor di legge, Luca, seppur indagato, restava un cittadino libero di muoversi come crede, di allontanarsi da casa, persino di espatriare, di raggiungere, se vuole, la sorella che si sposta tra Lugano e Hong Kong. Tanto che, come è stato ricostruito in queste ultime ore, per il ponte dell’Immacolata si è trasferito a Capri, ospite nella casa di una sua ex fidanzata. E proprio attorno al 9 dicembre risalgono le ultime notizie. Da allora è scomparso, dopo aver raccolto, come è emerso solo ieri, tra amici e qualche parente alcune migliaia di euro.Insomma, per la legge poteva muoversi senza alcuna restrizione, però restava sempre l’unico ufficialmente (e fortemente) indiziato di un delitto cruento che, essendo i Materazzo molto conosciuti, ha scosso una larga fetta di Napoli. Come la maggior parte degli indagati per un reato da ergastolo, Luca aveva il telefono sotto controllo. E i telefonini di oggi sono un vero e proprio guinzaglio telematico. Le cellule della rete telefonica consentono di individuare con estrema precisione tutti i movimenti di un apparecchio. E se per caso il segnale scompare, chi è comandato a seguire l’indagato se ne dovrebbe accorgere e poi anche insospettirsi. Non si può dare per certo, ma è facile pensare che gli inquirenti abbiano inoltre piazzato cimici in molti dei luoghi frequentati da Luca. Insomma gli strumenti per un monitoraggio, discreto e a distanza, c’erano tutti. Ma non hanno funzionato.E arriviamo al 16 dicembre. Gli avvocati della difesa vengono convocati per l’incidente probatorio sui risultati del Dna. L’atto viene secretato, ma dagli indizi si passa alla prova: il codice genetico di Luca corrisponde a quello rinvenuto sul casco e sui vestiti. È fatta. La procura, che fino ad allora si è mossa con estrema prudenza in attesa della prova regina, emette l’ordinanza d’arresto. Ma è troppo tardi: Luca, che pure non ha un curriculum da malvivente incallito in grado di gestire una latitanza, non si trova più. La polizia giudiziaria lo sta cercando, come abbiamo appreso solo ieri, da sette giorni. Per ora senza alcun risultato.Sembra la cronistoria di una debacle investigativa, così visibile da far venire il dubbio che non sia possibile. Che non sia vero. Ma che, magari, faccia parte di una strategia da romanzo giallo, qual è il caso Materazzo. E che gli inquirenti sappiano dove sia il ragazzo e, dopo aver raccolto le prove su di lui, vogliano cercare quelle su chi lo nasconde e magari ha qualcosa a che fare anche con la morte del padre. È un dubbio che coincide con una speranza.