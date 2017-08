Droga nascosta in pieno centro, scoperta per forte odore: un arresto

Lunedì 21 Agosto 2017, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 16:15

È stato il fortissimo odore a far rinvenire 12,5 chilogrammi di sostanze stupefacenti in una palazzina di Altamura ( Bari), in pieno centro. I carabinieri non hanno nemmeno impiegato l'unità cinofila; hanno praticamente seguito la consistente traccia odorifera per giungere al nascondiglio della droga. L'odore fortissimo sprigionato dalla «marijuana», di tipo 'skunk', detta «puzzola», aveva pervaso tutto il piano seminterrato di un edificio situato in una via centrale. E così un 40enne è stato arrestato ed è finito in carcere, per illecita detenzione di stupefacenti con l'aggravante del rilevante quantitativo ritrovato.Sono state trovate sedici buste di varie dimensioni, sigillate in cellophane e in alluminio, contenenti dodici chilogrammi di marijuana e mezzo chilo di hashish, per un valore commerciale sul mercato illegale dello spaccio di oltre 60mila euro. Potevano essere ricavate 12.500 dosi. La marijuana ritrovata è riconducibile a quella varietà botanica selezionata per aumentarne il contenuto di principio attivo e nota appunto come 'skunk', che sprigiona un forte odore.Tale varietà della pianta della cannabis è in grado di decuplicare il principio attivo rispetto a quella comune. Le indagini dei Carabinieri di Altamura continuano per individuare le modalità di importazione dell'ingente quantitativo di stupefacenti e la rete di complicità che avrebbe provveduto sicuramente ad immettere la droga sul mercato dello spaccio di Altamura.