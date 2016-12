Venerdì 23 Dicembre 2016, 19:17 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 19:26

La droga erano stata nascosta nei tubi di scarico e soltanto grazie al fiuto di un cane i carabinieri sono riusciti a trovarla. Si è conclusa con due arresti e un maxi sequestro di droga e soldi in contanti l’operazione portata a termine ieri a Pofi dai militari della Stazione locale e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Frosinone. In manette due giovani incensurate di 30 e 34 anni. L’accusa nei loro confronti è di detenzione ai fini di spaccio. Nel corso delle perquisizioni i carabinieri hanno rinvenuto nelle abitazioni dei due arrestati 23mila euro in contanti, tre chili di hashish, 200 grammi tra cocaina ed eroina, mezzo chilogrammo di marijuana e 20 grammi di sostanza da taglio, nonché materiale per il confezionamento delle dosi. Un valido aiuto è stato dato ai carabinieri da un cane dell’unità cinofila che dopo aver fiutato la presenza della droga, ha scavato una grossa buca vicino alla casa dei due spacciatori e proprio in un tombino utilizzato per le acque reflue è stato trovato l’ingente quantitativo di stupefacente. La droga era stata nascosta tra i tubi di scolo. I due arrestati sono stati portati nel carcere di Frosinone in attesa della convalida dell’arresto. Il risultato dell’operazione lo si deve all’incessante attività investigativa svolta in questi mesi dai carabinieri della stazione di Pofi unitamente ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frosinone. Le intercettazioni ambientali e telefoniche e i pedinamenti hanno permesso di portare in superficie questa attività illecita che fruttava ingenti somme di denaro. Indagini adesso a tutto campo per scoprire la provenienza della droga. Questa mattina i due arrestati - Gianluca Polati di 30 anni e Danilo Ceccarelli di 34 - sono difesi rispettivamente dagli avvocati Nicola Ottaviani e Pierluca D’Orazio.