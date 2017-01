Sollievo in Gran Bretagna dove la regina Elisabetta, 90 anni, è ricomparsa in pubblico dopo due settimane di assenza dalle scene a causa di un’infezione respiratoria indicata da Buckingham Palace come «un forte raffreddore».

La sovrana è stata ripresa all’arrivo nella chiesa di Santa Maria Maddalena, vicino alla sua residenza di Sandringham, nel Norfolk, dove si era “rinchiusa” fin da Natale con il principe Filippo: è sembrata in discreta forma, sorridente e con indosso un abito azzurro.

Domenica 8 Gennaio 2017, 20:57

